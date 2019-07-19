Генпрокуроры России и Монголии договорились о защите озера Байкал и его главного притока

19.07.19 07:08

© РИА Новости. Илья Питалев

19 июля. Interfax-Russia.ru - Генпрокурор РФ Юрия Чайка и Генпрокурор Монголии Банзрагчийн Жаргалсайхан в пятницу в Иркутске подписали программу сотрудничества на 2020-2021 годы по вопросу защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Соглашение носит рамочный характер.

"Полагаю, что подписанное соглашение послужит импульсом для межведомственного взаимодействия в природоохранной сфере. Наша задача сегодня - защитить Байкал и реку Селенга, которая впадает в него", - сказал Чайка.

Он сообщил, что прокуроры обеих стран будут обмениваться опытом, что позволит "защитить интересы государств".

Селенга - крупнейший приток озера Байкал, берущий свое начало в Монголии. Селенга обеспечивает до половины ежегодного притока в Байкал.