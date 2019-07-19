Более 157 тыс. га леса горит в Иркутской области

19.07.19 07:57

© РИА Новости. Константин Чалабов

19 июля. Interfax-Russia.ru - Лесоохрана Иркутской области за минувшие сутки ликвидировала природные пожары на площади более 7,5 тыс. га, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Ликвидирован большой пожар на 6 тыс. га в Нижнеилимском районе, однако, мы еще выводим силы и средства, поэтому по сводкам он проходит как локализованный. Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает Киренский район. И мы, и арендатор нарастили силы и средства для тушения", - цитирует пресс-служба советника руководителя Рослесхоза Александра Агафонова с заседания КЧС.

Отмечается, что 19 июля в Киренский район для координации работы отправился заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Михаил Карнаухов.

По данным на утро пятницы, в локализованном состоянии находится шесть очагов пожаров в общей площадью 8,9 тыс. га.

Действует также 39 пожаров общей площадью 54,3 тыс. га в лесах. Кроме этого, зафиксированы пожары на площади, на покрытой лесом, - 5,5 тыс. га, горит также 197 нелесных га.

В зоне космического мониторинга на севере региона действуют 37 возгораний на площади 88,5 тыс. га - они не тушатся в силу большой удаленности.

Таким образом, в общей сложности природные пожары в Иркутской области действуют на площади более 157 тыс. га.