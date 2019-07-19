Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"

19.07.19 08:50

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 июля. Interfax-Russia.ru - Восемь человек пострадали при инциденте с самолетом авиакомпании "Nord Wind" в "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"По уточненным данным пострадали 8 человек", - сказали в "главке".

Пассажиров лайнера в "Шереметьево" пришлось экстренно эвакуировать из самолета по надувным трапам из-за срабатывания датчика о задымлении на взлете.

"После поступления сигнала о задымлении воздушное судно Boeing 737 "Москва-Ереван" прекратило движение. Пассажиры эвакуированы по надувным трапам", - сказали в главке.

По словам представителя МЧС, несколько человек при спуске по трапам получили ссадины и ушибы.

"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", - сказали в главке.

Между тем, глава дирекции по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова сообщила "Интерфаксу", что задымление возникло в пассажирском салоне и вынудило командира самолета Москва-Ереван прервать взлет.

"Во время разбега по взлетно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту ВС не было", - сказала она.

В ходе аварийной эвакуации была произведена высадка пассажиров посредством надувных трапов. При проведении спасательных работ находившиеся на борту 173 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в пассажирский терминал. По предварительным данным, 5 пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с получением различных травм средней степени тяжести. Всем обратившимся пассажирам была оказана первая медицинская помощь и необходимая поддержка. Один пассажир рейса госпитализирован в лечебное учреждение.

После получения сигнала тревоги в аэропорту Шереметьево незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция, на место происшествия прибыли службы аэропорта.

Службы аэропорта Шереметьево в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по оказанию помощи пассажирам и ликвидации последствий: пассажиры и члены экипажа рейса были доставлены в Терминал F, им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади. Авиакомпания подготовила резервный борт для отправления пассажиров рейса в пункт назначения.

"N4477 - отправлен в 05:19", - свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

В дирекции по связям с общественностью Шереметьево "Интерфаксу" уточнили, что рейс вылетел в 05.32 мск, при этом на вылет зарегистрировано 145 пассажиров.

"28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе 2 пассажира, которые были госпитализированы в клинику", - сказала агентству глава дирекции Анна Захаренкова.

По ее словам, перед этим пассажиры были доставлены в терминал, им было выдано горячее питание, произведена выгрузка багажа и личной клади, оперативно обеспечено переоформление на рейс. Авиакомпания подготовила резервный борт и экипаж для вылета.

Аэропорт Шереметьево перешел на работу в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

В Росавиации действия экипажа самолета Boeing 737 Москва-Ереван в "Шереметьево", прервавшего взлет после сигнала о задымлении, посчитали обоснованными.

"По предварительным данным, во время разбега по взлетной полосе кабинный экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне самолета. Командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу. Экипажем и аварийно-спасательной службой аэропорта была осуществлена эвакуация всех находившихся на борту воздушного судна по аварийным надувным трапам", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В ведомстве подтвердили, что после эвакуации 8 пассажиров обратились за медицинской помощью, серьезных травм у них не зафиксировано.

На борту находились 173 пассажира, 2 члена летного экипажа, 4 члена кабинного экипажа.

"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе", - отметил представитель Росавиации.

Заместитель московского межрайонного транспортного прокурора выехал в аэропорт "Шереметьево" на место инцидента с самолетом компании "Nord Wind", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортной прокуратуры.

"Сегодня, в 00 часов 55 минут 19.07.2019, борт авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту Москва-Ереван из международного аэропорта Шереметьево, прервал взлет на этапе разбега", - сказали в пресс-службе.

Экипаж сообщил о задымлении кабины, в связи с чем принято решение об экстренном торможении. На борту самолёта находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа, эвакуация произведена по надувным трапам, при осмотре воздушного судна, открытого огня не обнаружено.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево, в ходе которой будет дана оценка и этому авиационному событию.

"В аэропорт выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев", - заявили в прокуратуре.

В свою очередь представитель Московского межрегионального транспортного управления Следственного комитета РФ Елена Марковская также сообщила о проведении проверки по факту инцидента.

"Следственными органами организована доследственная проверка по факту задымления на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва - Ереван" в столичном аэропорту Шереметьево", - сказала Марковская.

По её словам, число обратившихся за помощью в результате инцидента уточняется.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", -добавила представитель следствия.