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19.07.19 08:50
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"
"По уточненным данным пострадали 8 человек", - сказали в "главке".
Пассажиров лайнера в "Шереметьево" пришлось экстренно эвакуировать из самолета по надувным трапам из-за срабатывания датчика о задымлении на взлете.
"После поступления сигнала о задымлении воздушное судно Boeing 737 "Москва-Ереван" прекратило движение. Пассажиры эвакуированы по надувным трапам", - сказали в главке.
По словам представителя МЧС, несколько человек при спуске по трапам получили ссадины и ушибы.
"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", - сказали в главке.
Между тем, глава дирекции по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова сообщила "Интерфаксу", что задымление возникло в пассажирском салоне и вынудило командира самолета Москва-Ереван прервать взлет.
"Во время разбега по взлетно-посадочной полосе внутри пассажирского салона возникло задымление. Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту ВС не было", - сказала она.
В ходе аварийной эвакуации была произведена высадка пассажиров посредством надувных трапов. При проведении спасательных работ находившиеся на борту 173 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в пассажирский терминал. По предварительным данным, 5 пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с получением различных травм средней степени тяжести. Всем обратившимся пассажирам была оказана первая медицинская помощь и необходимая поддержка. Один пассажир рейса госпитализирован в лечебное учреждение.
После получения сигнала тревоги в аэропорту Шереметьево незамедлительно была обеспечена аварийно-спасательная операция, на место происшествия прибыли службы аэропорта.
Службы аэропорта Шереметьево в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по оказанию помощи пассажирам и ликвидации последствий: пассажиры и члены экипажа рейса были доставлены в Терминал F, им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади. Авиакомпания подготовила резервный борт для отправления пассажиров рейса в пункт назначения.
"N4477 - отправлен в 05:19", - свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
В дирекции по связям с общественностью Шереметьево "Интерфаксу" уточнили, что рейс вылетел в 05.32 мск, при этом на вылет зарегистрировано 145 пассажиров.
"28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе 2 пассажира, которые были госпитализированы в клинику", - сказала агентству глава дирекции Анна Захаренкова.
По ее словам, перед этим пассажиры были доставлены в терминал, им было выдано горячее питание, произведена выгрузка багажа и личной клади, оперативно обеспечено переоформление на рейс. Авиакомпания подготовила резервный борт и экипаж для вылета.
Аэропорт Шереметьево перешел на работу в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.
В Росавиации действия экипажа самолета Boeing 737 Москва-Ереван в "Шереметьево", прервавшего взлет после сигнала о задымлении, посчитали обоснованными.
"По предварительным данным, во время разбега по взлетной полосе кабинный экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне самолета. Командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу. Экипажем и аварийно-спасательной службой аэропорта была осуществлена эвакуация всех находившихся на борту воздушного судна по аварийным надувным трапам", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.
В ведомстве подтвердили, что после эвакуации 8 пассажиров обратились за медицинской помощью, серьезных травм у них не зафиксировано.
На борту находились 173 пассажира, 2 члена летного экипажа, 4 члена кабинного экипажа.
"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе", - отметил представитель Росавиации.
Заместитель московского межрайонного транспортного прокурора выехал в аэропорт "Шереметьево" на место инцидента с самолетом компании "Nord Wind", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортной прокуратуры.
"Сегодня, в 00 часов 55 минут 19.07.2019, борт авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту Москва-Ереван из международного аэропорта Шереметьево, прервал взлет на этапе разбега", - сказали в пресс-службе.
Экипаж сообщил о задымлении кабины, в связи с чем принято решение об экстренном торможении. На борту самолёта находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа, эвакуация произведена по надувным трапам, при осмотре воздушного судна, открытого огня не обнаружено.
Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала плановую проверку наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево, в ходе которой будет дана оценка и этому авиационному событию.
"В аэропорт выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев", - заявили в прокуратуре.
В свою очередь представитель Московского межрегионального транспортного управления Следственного комитета РФ Елена Марковская также сообщила о проведении проверки по факту инцидента.
"Следственными органами организована доследственная проверка по факту задымления на борту воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва - Ереван" в столичном аэропорту Шереметьево", - сказала Марковская.
По её словам, число обратившихся за помощью в результате инцидента уточняется.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", -добавила представитель следствия.
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