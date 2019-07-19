Бывший гендиректор Антипинского НПЗ стал фигурантом уголовного дела

19.07.19 08:53

© РИА Новости. Илья Питалев

19 июля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст.201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам).

По версии следствия, экс-директор заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил Антипинскому НПЗ ущерб на сумму более 35 млн рублей.

В настоящее время устанавливается местонахождения подозреваемого.

Ранее сообщалось, что руководство АО "Антипинский НПЗ" обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись контролирующим акционером завода Дмитрием Мазуровым и бывшим генеральным директором завода Геннадием Лисовиченко.

Мазуров 13 июля по прилету в Москву из зарубежной командировки был задержан в аэропорту "Шереметьево" и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ. Мазуров подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), наказание по данной статье предусматривает до 10 лет заключения. Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка (MOEX: SBER) Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал и сам Антипинский НПЗ. Суд 15 июля арестовал Мазурова по делу о мошенничестве до 12 сентября.