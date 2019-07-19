Инна Чурикова оказалась в реанимации после падения со сцены

19.07.19 09:02

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 июля. Interfax-Russia.ru - Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.

"Состояние тяжелое, она находится в хирургической реанимации", - , сообщили "Интерфаксу" в больнице .

Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали после того, как она упала во время спектакля в московском театре "Русская песня".

"Она играла в спектакле, и почти в самом его конце при темной сцене упала", - сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором служит актриса.

Инна Чурикова - советская и российская актриса, народная артистка СССР (1991). Лауреат двух Государственных премий РФ (1987, 1996), Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1985), Премии Ленинского Комсомола (1976). Полный Кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством".

С 1975 года - на сцене столичного "Ленкома". Играла в лучших постановках театра: "Тиле", "Гамлете", "Иванове", "Чайке" и "Женитьбе".

Чурикова- обладательница "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля (1984) за "Лучшую женскую роль" в фильме "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского.

Наиболее известные роли в кино: в фильмах своего мужа режиссера Глеба Панфилова - "В огне брода нет", "Начало", "Васса", "Тема" и "В круге первом". Снималась у Петра Тодоровского "Военно-полевой роман", Марка Захарова -"Тот самый Мюнхгаузен", Владимира Бортко - "Идиот", Владимира Меньшова - "Ширли-мырли", Андрея Кончаловского - "Курочка Ряба", Никиты Михалкова - "Утомленные солнцем 2".