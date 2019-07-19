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19.07.19 09:22
Самолет "ЮТэйр" рейса "Сургут-Москва" вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
"Самолет возвращается из-за неисправности", - сказали в аэропорту.
Примерно в 9:10 мск пассажирский Boing авиакомпании "ЮТэйр", вернувшийся в аэропорт вылета из-за неисправности, совершил посадку в сургутском аэропорту.
"Самолет благополучно сел 10 минут назад. Пассажирам будет представлен другой самолет, вылет запланирован на 12:00 (10:00 мск) ", - сказали в аэропорту.
Как сообщалось, самолет вылетел из аэропорта Сургута в 9:00 (7:00 по мск) по местному времени, но вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности.
По словам собеседника агентства, самолет вылетел в 9:00 (7:00 по мск) по местному времени.
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