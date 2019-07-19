Ученые пересчитали краснокнижных китов у берегов Камчатки

19.07.19 09:09

© РИА Новости. Илья Питалев

19 июля. Interfax-Russia.ru - Учет серых китов провели в Кроноцком заповеднике у берегов Камчатки, сообщает в пятницу пресс-служба резервата.

"На учетах морские биологи встретили знакомых китов и новых молодых особей. Специалисты считают, что популяция редких морских млекопитающих находится в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Комплексные исследования сотрудники заповедника проводили совместно с учеными из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН в рамках мониторинга серых китов в прикамчатских водах.

Полевые работы в акватории и на побережье Кроноцкого залива проходили в активный период миграции серых китов. После зимовки в родных водах Калифорнии животные устремляются в основные кормовые районы на Камчатке - бухту Ольга в Кроноцком заповеднике и бухту Вестник в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Далее часть китов держит путь на Сахалин, откуда осенью они отправятся к берегам Северной Америки зимовать и производить потомство.

"Во время визуальных наблюдений мы насчитали 18 разных серых китов. Впоследствии по сделанным фотоснимкам выяснилось, что их немного больше - 22-24, миграционный процесс находится в самом разгаре и наблюдается сменяемость китов. Это примерно соответствует данным прошлого года - тогда было 28 особей. Очень рад был встретить знакомых китов, которые появляются здесь на протяжении нескольких лет подряд. Это значит, что с ними и популяцией все в порядке. Учитывая, что серые киты живут до 60-100 лет, мы можем рассчитывать на длительные исследования конкретных особей", - приводятся в сообщении слова Владимира Вертянкина, морского биолога, участника многолетнего мониторинга серых китов.

Далее биологам предстоит провести сравнительную фотоидентификацию по сделанным снимкам животных. Впервые встреченные особи будут внесены в Камчатский каталог серых китов для дальнейшего мониторинга. Эта база позволяет ученым отслеживать перемещение новых и старых "знакомых" на всем пути миграции, в районах нагула и на зимовке и отмечать происходящие с ними изменения.

Серый кит - единственный вид семейства серых китов. Это морское млекопитающее занесено в Красные книги Международного союза охраны природы, РФ и Камчатского края. Серые киты - коренные жители восточной части Тихого океана.