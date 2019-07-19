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19.07.19 09:10
Второй по величине торговый центр Кемерова закрывают из-за противопожарных нарушений
"Суд, рассмотрев материалы дела по иску прокуратуры об обязании устранения нарушения требований законодательства о противопожарной безопасности, решил приостановить эксплуатацию торгового центра "Я", - говорится в тексте исполнительного листа, копия которого имеется в распоряжении агентства.
Исполнительный лист выдали приставам в пятницу, судебный акт подлежит немедленному исполнению.
В управлении уточнили, что приставы в настоящее время работают в здании ТЦ.
Торговый центр "Я" открылся в июне 2006 года в центре Кемерова, его площадь составляет 24,5 тыс.кв.м. В ТЦ располагается порядка 70 отделов. "Я" является вторым по величине ТЦ в Кемерове после "Лапландии", также закрытой из-за противопожарных нарушений в апреле 2019 года.
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