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Работодателям Приморья компенсируют переобучение пожилых сотрудников

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
19 июля. Interfax-Russia.ru - Программа, по которой работодатели могут компенсировать затраты на переобучение сотрудников предпенсионного возраста, заработала в Приморье.

"Первым работодателем, который компенсирует расходы на обучение сотрудников этой возрастной категории, станет авиационная компания "Прогресс"", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в краевом департаменте труда и социального развития.

Пять сотрудников предприятия 20 августа завершат обучение по специальности "стропальщик". Понесенные на переобучение затраты предприятию субсидируют после предоставления необходимых документов.

Субсидия предусмотрена в рамках регионального проекта "Старшее поколение". Работодатель, который готов повысить квалификацию своих работников предпенсионного возраста или направить их на обучение по новой специальности, может компенсировать до 68,5 тыс. руб. от общей стоимости обучения на одного человека.

Для этого необходимо заключить соглашение с департаментом труда и социального развития Приморского края и после окончания обучения предоставить документы, подтверждающие понесенные расходы. Работодатель может организовать обучение самостоятельно, в своих структурных подразделениях, либо заключить договор с одной из образовательных организаций края из утвержденного перечня.

Жители края в возрасте 50 лет и старше могут самостоятельно обратиться в службу занятости Приморья, чтобы получить новую профессию. С начала года сертификаты на бесплатное обучение получили более 350 жителей Приморья в возрасте старше 50 лет. Перечень включает почти 160 направлений профессионального обучения и более 20 программ повышения квалификации.

Всего на профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста в 2019 году из краевого и федерального бюджетов выделено более 50 млн руб.

Меры по повышению занятости жителей региона, улучшению условий работы, сбалансированности рынка труда в крае реализуются в рамках государственной программы "Содействие занятости населения Приморского края" на 2013-2021 годы.

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