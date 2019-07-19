Первый замглавы Росгвардии вошел в тройку кандидатов в сенаторы от Ставрополья

19.07.19 09:24

© РИА Новости. Владимир Федоренко

19 июля. Interfax-Russia.ru - Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов вошел в число кандидатов в сенаторы от ныне действующего главы Ставрополья Владимира Владимирова, который зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящих губернаторских выборах, сообщил "Интерфаксу" глава крайизбиркома Евгений Демьянов в пятницу.

"Да, в числе кандидатур от Владимирова - Сергей Меликов, который в данный момент занимает пост первого заместителя директора Росгвардии", - сказал Демьянов.

Помимо Меликова в список вошли действующий сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов и генеральный директор ООО "Машук" Татьяна Чумакова.

Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области.

В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1994 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2011 году - Военную академию Генштаба ВС РФ.

В 1986-2009 годах проходил военную службу на командных и штабных должностях во внутренних войсках МВД СССР, затем МВД РФ.

В 2011 году назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) - первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. В 2014 году он стал первым замначальника главного штаба внутренних войск МВД России.

С 12 мая 2014 года - полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В феврале 2016 года указом президента России Меликов был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, "За военные заслуги" и орденом Почета.

В начале июля информированный источник "Интерфакса" сообщал, что Меликов может покинуть Росгвардию.

"Один из самых знаковых и известных заместителей главы Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке", - говорил собеседник "Интерфакса".

В настоящее время сенатором от Ставропольского края является Михаил Афанасов, который был наделен полномочиями в августе 2012 года.

Полномочия действующего губернатора Ставрополья Владимирова истекают осенью этого года. В понедельник избирательная комиссия Ставрополья приняла у Владимирова документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы региона.

Выборы будут проходить 8 сентября.