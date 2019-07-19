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19.07.19 09:24
Глава Ставрополья Владимиров зарегистрирован кандидатом в губернаторы
"Рассмотрев предоставленные документы (...) предлагается зарегистрировать кандидатом Владимира Владимирова, все документы проверены", - сказал Демьянов на заседании крайизбиркома в пятницу.
Решение о регистрации члены комиссии приняли единогласно, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания.
Ранее сообщалось, что документы для регистрации на выборах губернатора Ставрополья Владимиров сдал первым. Его полномочия истекают осенью этого года.
Документы на регистрацию для участия в выборах в избирком также сдали глава ставропольского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин, член партии ЛДПР Геннадий Ефимов.
Выборы будут проходить 8 сентября.
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