Глава Ставрополья Владимиров зарегистрирован кандидатом в губернаторы

19.07.19 09:24

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 июля. Interfax-Russia.ru - Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров в пятницу зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы региона, сообщил глава комиссии Евгений Демьянов.

"Рассмотрев предоставленные документы (...) предлагается зарегистрировать кандидатом Владимира Владимирова, все документы проверены", - сказал Демьянов на заседании крайизбиркома в пятницу.

Решение о регистрации члены комиссии приняли единогласно, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с заседания.

Ранее сообщалось, что документы для регистрации на выборах губернатора Ставрополья Владимиров сдал первым. Его полномочия истекают осенью этого года.

Документы на регистрацию для участия в выборах в избирком также сдали глава ставропольского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин, член партии ЛДПР Геннадий Ефимов.

Выборы будут проходить 8 сентября.