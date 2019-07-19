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19.07.19 09:37

Военная группировка в Калининградской области усилена вертолетным полком

© РИА Новости. Александр Вильф
19 июля. Interfax-Russia.ru - Российские военные усилили группировку в Калининградской области вертолетным полком, сообщила в пятницу газета "Известия", ссылаясь на Минобороны РФ.

"Это уникальная воинская часть - в ее состав вошли как морские противолодочные и спасательные вертолеты Ка-27, так и транспортно-ударные Ми-8 и Ми-24", - говорится в публикации.

По данным "Известий", ударные Ми-24 будут заменены на новые Ми-35М, Ми-28 или Ка-52.

Газета отмечает, что в советское время в Калининградской области существовал отдельный 745-й вертолетный полк, на базе которого обкатывалась новая техника. В 1994 году в ходе сокращения Вооруженных сил полк был переформирован в 396-ю отдельную противолодочную вертолетную эскадрилью, которая базировалась на аэродроме "Донское" Калининградской области.

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру в Калининградской области.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" 152-ой гвардейской ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область).

Как сообщал "Интерфакс", в Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году на Балтийском флоте сформируют танковый полк и береговой ракетный дивизион. Источник сообщил "Интерфаксу", что на вооружении этого дивизиона будут береговые ракетные комплексы "Бал".

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

В состав Балтфлота ранее вошли новые малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый дол", в 2018 году - МРК проекта 22800 "Мытищи", все - носители крылатых ракет "Калибр". В этом году Балтфлот должен получить еще один МРК с ракетами "Калибр", заявляли в командовании флота.

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