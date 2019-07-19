Морс из ягод и прогулку на шаре предложат гостям ВЭФ в павильоне Приморья

19.07.19 09:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 июля. Interfax-Russia.ru - Приморский край представит на V Восточном экономическом форуме свою экспозицию в павильонах, выполненных в виде морской раковины, сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты начали монтаж павильона Приморского края на набережной Дальневосточного федерального университета, где в дни проведения форума откроется выставка "Улица Дальнего Востока". Дизайн павильона будет выполнен в форме морской раковины, говорится в сообщении.

В павильоне участники и гости ВЭФ смогут совершить путешествие по Приморью на воздушном шаре. Идея будет реализована с помощью VR-технологий, которые помогут переместиться в самые популярные места отдыха - на пляж бухты Лазурная, мыс Тобизина, гору Пидан, в национальный парк "Земля леопарда".

Рядом с павильоном откроется эко-бар, где можно будет попробовать напитки на основе таежных дикоросов.

Также гостям форума представят инвестиционную карту Приморского края. На ней отмечены значимые проекты и производства, в числе которых судостроительный комплекс "Звезда", завод по производству двигателей "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Находкинский завод минеральных удобрений, фабрика по огранке алмазов индийской группы компаний KGK, завод по производству домокомплектов домостроительного комбината "Приморье" и многие другие. Выбрав любое из этих предприятий на тач-панели, гости смогут познакомиться с ним подробнее, а также узнают о количестве создаваемых рабочих мест и открытых вакансиях.

Как сообщалось, выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет в рамках V Восточного экономического форума 4-6 сентября на территории набережной бухты Аякс в ландшафтно-парковой зоне Дальневосточного федерального университета. 7 сентября доступ на "Улицу Дальнего Востока" будет открыт для организованных групп, 8 сентября для всех желающих. На выставке регионы Дальнего Востока представят свои достижения, культуру и традиции.