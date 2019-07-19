Дальний беспилотник и патрульный самолет США провели разведку у берегов Крыма

19.07.19 09:54

© РИА Новости. Виктор Толочко

19 июля. Interfax-Russia.ru - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в четверг один за другим совершили разведывательные полеты вблизи Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия в четверг, начиная приблизительно с 15:15 мск, в течение около полутора часов курсировал к юго-западу и югу от Крыма.

В районе Севастополя американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую дальность, приближался к побережью полуострова на расстояние около 32 км. Global Hawk выполнял полет над международными водами Черного моря на высоте около 16 тыс. метров.

После него к российским берегам на Черном море приблизился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Американский морской разведчик около двух часов кружил к юго-западу от Севастополя.

Ранее в четверг все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение нескольких часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания, он осуществил несколько подлетов на расстояние 37-58 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Кроме того, в четверг стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ665, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, провел двухчасовой полет у западных границ России. Британский самолет радиоэлектронной разведки совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Он выполнял задание в небе над Литвой, Латвией и Эстонией.