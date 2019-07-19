Еще один Город воинской доблести появится в Тульской области

19.07.19 10:08

Фото с официального сайта г. Ефремов

19 июля. Interfax-Russia.ru - Городу Ефремов в Тульской области будет присвоено почетное звание "Город воинской доблести", сообщает пресс-служба областной думы.

Соответствующее постановление приняли депутаты регионального парламента.

Ранее звание "Город воинской доблести" было присвоено тульским Белеву, Алексину, Плавску и Узловой.

Ожесточенные бои под Ефремовым проходили в ноябре 1941 года. Фашистов удалось остановить, однако потери были значительными: в боях пали 1800 советских воинов. Они захоронены в 14 братских могилах на территории города и Ефремовского района. Более 20 тыс. жителей города в годы войны были призваны в ряды Красной Армии. Среди уроженцев Ефремова - один полный кавалер ордена Славы и 20 Героев Советского Союза.

Практически не прекращал работать в военные годы и Ефремовский завод синтетического каучука - стратегически важной продукции. Производство было восстановлено в кратчайшие сроки после освобождения города.

Решение об установлении почетных званий "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" было принято в мае 2015 года.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками проходили в Тульской области осенью 1941 года.