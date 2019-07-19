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19.07.19 10:08
Еще один Город воинской доблести появится в Тульской области
Соответствующее постановление приняли депутаты регионального парламента.
Ранее звание "Город воинской доблести" было присвоено тульским Белеву, Алексину, Плавску и Узловой.
Ожесточенные бои под Ефремовым проходили в ноябре 1941 года. Фашистов удалось остановить, однако потери были значительными: в боях пали 1800 советских воинов. Они захоронены в 14 братских могилах на территории города и Ефремовского района. Более 20 тыс. жителей города в годы войны были призваны в ряды Красной Армии. Среди уроженцев Ефремова - один полный кавалер ордена Славы и 20 Героев Советского Союза.
Практически не прекращал работать в военные годы и Ефремовский завод синтетического каучука - стратегически важной продукции. Производство было восстановлено в кратчайшие сроки после освобождения города.
Решение об установлении почетных званий "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" было принято в мае 2015 года.
Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками проходили в Тульской области осенью 1941 года.
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