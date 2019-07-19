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19.07.19 10:13
Жители Иркутской области, физически пострадавшие при наводнении, получат до 400 тыс. рублей
"Сформированы списки людей, получивших в результате стихийного бедствия вред здоровью. 55 человек комиссией судмедэкспертов признаны получившими легкий вред, им выплатят по 200 тыс. рублей, средней тяжести - 12 человек - по 300 тыс. рублей. Четверым жителям, которые пострадали и получили тяжкий вред здоровью - по 400 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.
Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживает 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы.
Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.
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