Жители Иркутской области, физически пострадавшие при наводнении, получат до 400 тыс. рублей

19.07.19 10:13

© РИА Новости. Игорь Зарембо

19 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области с пятницы приступает к выплатам жителям, которые получили вред здоровью в результате наводнения, сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"Сформированы списки людей, получивших в результате стихийного бедствия вред здоровью. 55 человек комиссией судмедэкспертов признаны получившими легкий вред, им выплатят по 200 тыс. рублей, средней тяжести - 12 человек - по 300 тыс. рублей. Четверым жителям, которые пострадали и получили тяжкий вред здоровью - по 400 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживает 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы.

Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.