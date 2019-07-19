Более тысячи наборов для новорожденных уже вручили в Вологодской области

19.07.19 10:23

Фото с официального портала правительства Вологодской области

19 июля. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области уже вручили более тысячи наборов "С днем рождения, малыш!", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Коробку с вещами и средствами по уходу получает каждый маленький житель области, родившийся с 1 июня 2019 года. В комплекте - детское одеяло, полотенце для купания, подгузники, гигиенические средства, бутылочка для кормления, погремушка, альбомом для фотографий и памятных записей", - говорится в сообщении.

Набор детских принадлежностей вручается в день выписки из роддома. Если в семье появилась двойня или тройня, набор гарантирован каждому ребенку, отмечает пресс-служба. В подарочной коробке есть специальная брошюра, из которой молодые родители могут получить подробную информацию о мерах поддержки детей на территории Вологодчины.

"При комплектации набора для новорожденных учитывалось мнение специалистов в области перинатологии, молодых мам. Вся продукция отечественного производителя, соответствует ГОСТу, имеет соответствующие сертификаты, протоколы клинических испытаний", - сообщает пресс-служба.

Программа "С днем рождения, малыш!" реализуется на средства областного бюджета, без софинансирования из федеральной казны.

По информации правительства, при выписке из роддома также можно получить свидетельство о рождении ребенка. Для этого необходимо предоставить в отдел ЗАГС паспорта родителей, свидетельство о регистрации брака и медицинское заключение, подготовленное роддомом.