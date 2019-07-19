Патрушев заявил о нарушениях в сфере антитеррористической защищенности в Петербурге

19.07.19 10:29

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 июля. Interfax-Russia.ru - Новые нарушения в сфере обеспечения антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей выявлены в Северо-Западном федеральном округе, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Органами прокуратуры усилен надзор за выполнением требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. В результате проведенных в 2018 году проверок выявлены нарушения на 40% объектах образования, на 15% - объектов культуры, почти на 10% - объектов гостиничного комплекса и здравоохранения", - заявил Патрушев на совещании в пятницу.

"С учетом анализа этих нарушений федеральными органами исполнительной власти подготовлены изменения в нормативно-правовые акты в части уточнения порядка категорирования и требований к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, включая объекты спорта, образования, торговли, питания, кредитно-финансовой сферы", - заявил он.

Патрушев призвал спецслужбы держать на контроле ситуацию в этой отрасли.

"Следует отметить, что актуальность гарантированного обеспечения антитеррористической защищенности объектов и территорий остаётся", - заявил секретарь СБ РФ