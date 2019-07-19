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19.07.19 10:34
Патрушев призвал защитить молодежь от воздействия НПО и зарубежных спецслужб
"Особенно важно учитывать, что молодые люди в силу своих возрастных, мировоззренческих и психологических особенностей могут попадать под влияние террористических и экстремистских организаций, радикальных молодежных структур, криминальных авторитетов, религиозных организаций и различного рода тоталитарных сект", - сказал Патрушев на совещании в пятницу.
"Этому способствуют деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей", - заявил секретарь СБ РФ.
Он отметил, что российскую молодежь нужно защищать от негативного воздействия.
"Надо поставить надежный заслон распространению продукции экстремистского содержания, пропаганде насилия и межнациональной нетерпимости. Особенно это относится к деструктивной информации, распространяемой в глобальной сети Интернет", - сказал секретарь СБ РФ.
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