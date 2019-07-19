Куйвашева возмутила история с укладкой асфальта поверх работы Покраса Лампаса

19.07.19 10:43

Фото из соцсетей

19 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что власти будут искать способы восстановить поврежденную дорожниками работу петербургского художника-каллиграфиста Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), выполненную на Площади первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

"Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса. (...) Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение" - написал Куйвашев в инстаграме.

Он добавил, что Екатеринбург гордится своим уличным искусством, а "произошедшее - возмутительно".

Как сообщалось, в пятницу утром дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Покраса Лампаса. Асфальт положить не успели, тем не менее, рисунок оказался поврежден. Дорожные работы на данном участке остановлены, городская администрация выясняет, почему они начались.

Международный фестиваль "Стенограффия" прошел в Екатеринбурге в начале июля. За три дня художники из шести стран создали более 20 новых арт-объектов.

"Стенограффия" проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За десять лет существования мероприятия в городе появилось более 500 арт-объектов.