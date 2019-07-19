Еще один ребенок госпитализирован из лагеря в Крыму после массового отравления

19.07.19 11:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 июля. Interfax-Russia.ru - Еще один ребенок с признаками норовируса доставлен в больницу из лагеря "Лучистый" на западе Крыма, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"В инфекционное отделение был госпитализирован еще один ребенок. В настоящее время всего на госпитализации из детского оздоровительного лагеря находятся 55 человек, из которых 50 - дети", - отметил представитель министерства.

Таким образом, всего с начала недели из лагеря были госпитализированы 58 человек: 53 ребенка и пять вожатых. Как уточнили в Минздраве, троих детей уже выписали по обращению родителей.

Как сообщалось, дети из лагеря в поселке под Евпаторией с жалобами на рвоту и диарею начали обращаться к медикам с вечера понедельника.

Все госпитализированные приехали в лагерь из Татарстана. Им поставлен диагноз - норовирусная инфекция, состояние пациентов - удовлетворительное.

Роспотребнадзор установил, что носителями норовируса были сотрудники столовой: к распространению инфекции могло привести несоблюдение правил личной гигиены во время работы.

СК возбудил уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Как сообщила пресс-служба Минмолодежи Татарстана, все дети и вожатые, госпитализированные из лагеря "Лучистый" под Евпаторией с пищевым отравлением, будут выписаны из больницы утром в пятницу и вернутся в лагерь.

"Состояние пострадавших стабилизировалось, ничто не угрожает их жизни и здоровью", - приводятся в пресс-релизе слова министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова.

По словам Фаттахова, забирать детей из лагеря необходимости нет. "Все дети могут спокойно продолжить отдыхать в лагере. Мы усилим контроль над качеством услуг в этом лагере и в других, где отдыхают дети из Татарстана", - отметил министр.