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19.07.19 11:45
Еще один ребенок госпитализирован из лагеря в Крыму после массового отравления
"В инфекционное отделение был госпитализирован еще один ребенок. В настоящее время всего на госпитализации из детского оздоровительного лагеря находятся 55 человек, из которых 50 - дети", - отметил представитель министерства.
Таким образом, всего с начала недели из лагеря были госпитализированы 58 человек: 53 ребенка и пять вожатых. Как уточнили в Минздраве, троих детей уже выписали по обращению родителей.
Как сообщалось, дети из лагеря в поселке под Евпаторией с жалобами на рвоту и диарею начали обращаться к медикам с вечера понедельника.
Все госпитализированные приехали в лагерь из Татарстана. Им поставлен диагноз - норовирусная инфекция, состояние пациентов - удовлетворительное.
Роспотребнадзор установил, что носителями норовируса были сотрудники столовой: к распространению инфекции могло привести несоблюдение правил личной гигиены во время работы.
СК возбудил уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Как сообщила пресс-служба Минмолодежи Татарстана, все дети и вожатые, госпитализированные из лагеря "Лучистый" под Евпаторией с пищевым отравлением, будут выписаны из больницы утром в пятницу и вернутся в лагерь.
"Состояние пострадавших стабилизировалось, ничто не угрожает их жизни и здоровью", - приводятся в пресс-релизе слова министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова.
По словам Фаттахова, забирать детей из лагеря необходимости нет. "Все дети могут спокойно продолжить отдыхать в лагере. Мы усилим контроль над качеством услуг в этом лагере и в других, где отдыхают дети из Татарстана", - отметил министр.
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