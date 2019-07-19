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19.07.19 11:20
Следствие выяснило причину инцидент с самолетом Nordwind в "Шереметьево"
"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов - авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон", - сказала Марковская.
По ее словам, следов возгорания и пожара не установлено, самолет признаков повреждений не имеет.
"У обратившихся за помощью пассажиров признаков удушения и отравления дыхательных путей не фиксировалось", - добавила Марковская.
Представитель следствия отметила, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме.
В ночь с четверга на пятницу кабинный экипаж Boeing-737 Nordwind во время разбега по взлетной полосе "Шереметьево" доложил о задымлении в пассажирском салоне. Командир судна принял решение прервать взлет. На борту находились 173 пассажира, 2 члена летного, 4 - кабинного экипажа. Они направлялись в Ереван.
В ходе аварийной эвакуации пассажиров высаживали по надувным трапам. При проведении спасательных работ находившиеся на борту 173 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в пассажирский терминал. Несколько пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с получением травм.
Несмотря на задымление в салоне, возгорания на борту самолета не было.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Для расследования причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации.
Состояние госпитализированного пассажира оценивается как удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"Шестерым медицинская помощь оказана на месте, двое были доставлены в Химкинскую областную больницу. Один человек госпитализирован, второй после оказания медицинской помощи отпущен", - сообщил собеседник агентства.
По данным пресс-службы ведомства, всего в результате происшествия в аэропорту Шереметьево пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок.
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