Следствие выяснило причину инцидент с самолетом Nordwind в "Шереметьево"

19.07.19 11:20

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 июля. Interfax-Russia.ru - Причиной инцидента с самолетом компании Nordwind в столичном аэропорту "Шереметьево" могло стать попадание паров гидравлической жидкости в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов - авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон", - сказала Марковская.

По ее словам, следов возгорания и пожара не установлено, самолет признаков повреждений не имеет.

"У обратившихся за помощью пассажиров признаков удушения и отравления дыхательных путей не фиксировалось", - добавила Марковская.

Представитель следствия отметила, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме.

В ночь с четверга на пятницу кабинный экипаж Boeing-737 Nordwind во время разбега по взлетной полосе "Шереметьево" доложил о задымлении в пассажирском салоне. Командир судна принял решение прервать взлет. На борту находились 173 пассажира, 2 члена летного, 4 - кабинного экипажа. Они направлялись в Ереван.

В ходе аварийной эвакуации пассажиров высаживали по надувным трапам. При проведении спасательных работ находившиеся на борту 173 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в пассажирский терминал. Несколько пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с получением травм.

Несмотря на задымление в салоне, возгорания на борту самолета не было.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Для расследования причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации.

Состояние госпитализированного пассажира оценивается как удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Шестерым медицинская помощь оказана на месте, двое были доставлены в Химкинскую областную больницу. Один человек госпитализирован, второй после оказания медицинской помощи отпущен", - сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы ведомства, всего в результате происшествия в аэропорту Шереметьево пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок.