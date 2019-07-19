Катком по искусству: в Екатеринбурге начали закатывать в асфальт работу известного художника
  
24 за 24: США хотят ввести санкции против ФСБ за арест украинских моряков
   
Новый дом: пострадавшие от паводка в Приангарье стали получать жилищные сертификаты
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
19.07.19 11:40

Район Черного моря закрыли для судов из-за стрельб размещенного в Крыму комплекса "Утес"

© РИА Новости. Василий Батанов
19 июля. Interfax-Russia.ru - Черноморский флот России провел маневры с участием кораблей и берегового ракетного комплекса "Утес", шахтные установки которого размещены в крымских горах, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"В целях обеспечения безопасности морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли 17 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота", - говорится в сообщении флота.

Личному составу комплекса "Утёс" была поставлена задача обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное вооружение. В свою очередь экипажу фрегата "Адмирал Макаров" было необходимо обнаружить ракету и поразить её из зенитного ракетного комплекса "Штиль", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"В ходе учения боевой расчёт комплекса "Утёс" выполнил ракетную стрельбу ракетой-мишенью "Прогресс", а корабельные боевые расчёты успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя пусками управляемых ракет", - говорится в сообщении.

Ракетные стрельбы, пуск ракеты-мишени и её поражение отслеживали беспилотники, сообщили военные.

Как сообщал "Интерфакс", береговой ракетный комплекс "Утес" создан реутовским НПО машиностроения. После воссоединения Крыма с Россией к концу 2016 года была восстановлена боевая готовность ракетного комплекса, находящегося в защищенных подземных сооружениях.

"Утес" размещен в крымских горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря. В составе комплекса "Утес" используется модернизированная крылатая ракета П-35. Поражение выбранного объекта производится при помощи фугасной боевой части весом до 1000 кг.

"В настоящее время объект, обеспечивающий поражение морских целей на удалении порядка 300 км, способен эффективно действовать в связке с новейшим береговым мобильным ракетным комплексом "Бастион" и береговым ракетным комплексом "Бал", которые состоят на вооружении береговой ракетной бригады Черноморского флота", - сообщили ранее в пресс-службе флота.

Фрегат "Адмирал Макаров" включен в состав Черноморского флота РФ в декабре 2017 года. Это третий корабль морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Вооружены крылатыми ракетами "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31). "Адмирал Макаров" неоднократно выполнял задачи в составе российской эскадры в Средиземном море.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.07.19 14:58
"Битва тортов" пройдет в парке Горького в субботу
.
  19.07.19 14:01
Мазурову официально предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
.
  19.07.19 13:22
Военный суд оставил в СИЗО фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
.
  19.07.19 12:39
Москва готова к зиме на 70%, сообщили в мэрии
.
  19.07.19 12:25
Москва передаст опыт модернизации ЖКХ и газового оборудования другим регионам
.
  19.07.19 11:20
Следствие выяснило причину инцидент с самолетом Nordwind в "Шереметьево"
.
  19.07.19 09:02
Инна Чурикова оказалась в реанимации после падения со сцены
.
  19.07.19 08:50
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"
.
  18.07.19 12:21
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
.
  18.07.19 11:19
Кабмин утвердил обновленные правила субсидирования авиарейсов в обход Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket