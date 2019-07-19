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Минобрнауки направит 1,8 млрд руб. на строительство лабораторий для КФУ

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
19 июля. Interfax-Russia.ru - Федеральный бюджет выделяет 1,84 млрд рублей на строительство физико-технического института, студенческого центра и административного корпуса в Симферополе для Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского (КФУ).

Как следует из данных информационно-аналитической системы "СПАРК-Маркетинг", 16 июля было заключено два контракта на строительство учебно-лабораторного комплекса для КФУ в Симферополе по адресу ул. Киевская, 181.

Один контракт на сумму в 0,99 млрд рублей касается строительства первой очереди, второй контракт на сумму в 0,85 млрд рублей - второй очереди. В первую очередь входит возведение физико-технического института, а во вторую - студенческого корпуса и административного корпуса.

Средства выделяются из федерального бюджета. Контракты заключены между КФУ, который выступает заказчиком от имени Минобрнауки, и подрядчиком ООО "Техстрой" (Ингушетия, г.Карабулак).

Дата планового окончания исполнения для обоих контрактов - 31 декабря 2020 года.

Минобрнауки России в 2015 году сообщало о выделении 7 млрд рублей до 2020 года на модернизацию КФУ им. Вернадского. Предполагалась постройка 7 объектов - общежитий для преподавателей и студентов, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух учебно-лабораторных корпусов, корпуса для медуниверситета и биотехнологического факультета. Объекты планировалось возвести на окраине Симферополя на ул. Киевская, 181.

В 2017 году в КФУ сменилось руководство. Экс-ректор Сергей Донич написал заявление об увольнении, и.о. ректора КФУ в августе был назначен один из руководителей подразделений Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Фалалеев (по данным на сайте КФУ, до сих пор является и.о.). На уходе Донича, по сообщениям СМИ, настаивал глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымский федеральный университет был создан в августе 2014 года на базе нескольких вузов. В состав вуза вошли крупнейший в Крыму Таврический национальный университет, Крымский государственный медицинский университет, Аграрный университет, Гуманитарный университет, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, а также Крымский экономический институт и Институт полиграфических технологий.

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