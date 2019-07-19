Избирком Севастополя забраковал подписные листы пяти партий

19.07.19 11:53

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 июля. Interfax-Russia.ru - Рабочая группа по проверке избирательных документов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя нашла серьезные нарушения в подписных листах пяти партий, сообщил председатель городского избиркома Сергей Даниленко.

"По "Партии дела", "Партии ветеранов России", партиям "Великое Отечество", "Родина" и "Зеленые" рабочая группа подготовила итоговые протоколы проверки подписных листов о том, что подписей недостаточно для того, чтобы их зарегистрировать", - сказал Даниленко журналистам в пятницу.

Как уточнил председатель комиссии, представители "Партии дела" не указали в подписных листах фамилии трех кандидатов, которые возглавляют партийный список. Кроме того, специалисты выявили среди подписавших листы умерших граждан.

В "Партии ветеранов России" не указали, что первый в региональном списке кандидат имеет погашенную судимость "с украинских времен", пояснил Даниленко.

Сборщики подписей за региональные списки партий "Родина" и "Зеленые" не указали свою дату рождения, как того требует закон. "Думаю, что это вина, прежде всего, организаторов, причем обеих партий - можно предположить, что работали одни и те же политтехнологи", - отметил руководитель избиркома.

Помимо ошибок в форме подписных листов партий, эксперты выявили в них ряд не соответствующих действительности сведений об избирателях. Очень большое, по словам Даниленко, число подобных нарушений допущено в документах партии "Великое Отечество".

Окончательное решение о регистрации партий избирком примет до конца понедельника. Однако председатель комиссии подчеркнул, что большинство нарушений исправить уже невозможно.

Избирком Севастополя на данный момент зарегистрировал для участия в выборах депутатов парламента региональные отделения четырех парламентских партий ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия"). Кроме того, достаточное число подписей собрали "Коммунисты России" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", однако решение об их регистрации избирком пока не вынес.

Выборы в Законодательное собрание Севастополя, которое составят 24 депутата (16 - по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам), состоятся в единый день голосования - 8 сентября.