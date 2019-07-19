Союз пчеловодов сообщил о гибели пчел в 20 регионах РФ

19.07.19 11:55

© РИА Новости. Томас Тхайцук

19 июля. Interfax-Russia.ru - Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, ущерб можно будет определить после того, как станет известен масштаб происшедшего, считает президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

"Мы ведем статистику, сейчас известно, что пчелы пострадали в 20 регионах. Попросили пчеловодов сообщить точные данные о количестве погибших пчелосемей, о том, какие химикаты применялись на полях", - сообщил Бутов "Интерфаксу".

По его словам, точная статистика и анализ ситуации будут подготовлены к 1 августа. "Потом мы направим информацию в правительство для принятия мер. Мы видим озабоченность правительства случившимся", - сказал он.

Вместе с тем глава союза предостерег от поспешных оценок возможного ущерба, которые сделаны на основе предварительных данных. "Надо основываться на точных цифрах, чтобы говорить об ущербе. Это будет к 1 августа", - отметил он.

Бутов также сообщил, что производство меда в РФ составляет около 100 тыс. тонн в год. "Но потенциал нектароносных растений используется не более чем на 10-15%, - сказал он. - Россия занимает второе место в мире после Бразилии по наличию растительности, выделяющей нектар, из которого пчелы делают мед. Таких растений у нас 1 119 видов. Но этот потенциал используется очень мало".

Как считает глава союза, проблемой последнего времени стала так называемая переработка меда, когда его "бодяжат, делают всевозможные кремы и пасты". "Мед - это уникальный, уже подготовленный к употреблению продукт, не надо его перерабатывать. А то у нас уже даже подснежниковый мед появился, - заявил он. - Мы призываем потребителей покупать мед непосредственно у пчеловодов, чтобы знать обратный адрес. У настоящих пчеловодов даже мысли нет, чтобы баловаться с медом".

Как сообщалось, с начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае, были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.

По данным Россельхознадзора, на протяжении последних восьми лет в стране не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и других агрохимикатов. Это приводит к тому, что токсичные для многих насекомых и опасные для животных и людей соединения распространяются на огромные территории, проникают в почву, водоемы и растения.

Минсельхоз выразил озабоченность гибелью пчел, планирует до 30 июля завершить анализ ситуации и подготовить соответствующие предложения. Ранее ведомство разослало в регионы рекомендации принять исчерпывающие организационные и практические меры по предупреждению и предотвращению гибели пчел.

При этом Минсельхоз отмечает, что в настоящее время преждевременно делать какие-либо выводы о причинах массовой гибели пчел и объемах потерь.

Ряд экспертов считают, что из-за гибели пчел производство меда в этом году может снизиться на 25-30%, а на рынке увеличится доля фальсификата.