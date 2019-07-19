Петербург оснастят камерами, способными сосчитать посетителей ТЦ

19.07.19 12:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 июля. Interfax-Russia.ru - Система "Безопасный город" в Санкт-Петербурге будет развиваться по ряду направлений, заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"В Санкт-Петербурге создана неплохая система мониторинга безопасности на дорогах, во дворах, в медицинских учреждениях, на социальных объектах. У нас порядка 32 тыс. видеокамер", - сказал Беглов в пятницу на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.

Беглов сообщил, что новые камеры будут не только фиксировать лица людей, но и считать количество посетителей торговых центров и других объектов.

"Мы в этом году дополнительно заложили порядка 2,8 миллиардов рублей на систему "Безопасный город", на установку дополнительных камер, у которых абсолютно новые возможности", - заявил врио губернатора.

"Наша задача - до конца года участковым выдать планшеты для того, чтобы можно было подключиться к нашему ситуационному центру и получать необходимую информацию", - сказал Беглов.

Он сообщил, что в Санкт-Петербурге будет работать единая с Ленинградской областью "система 112".

"Мы усилили меры безопасности в детских садах, школах и медицинских учреждениях", - сказал Беглов, говоря о ситуации с обеспечением безопасности в городе.

В свою очередь Патрушев заявил, что система "Безопасный город" будет внедряться и в других городах.

"У меня просьба - нам тоже информацию дайте, регионы совершенно различные, друг от друга отличаются, но программа должна учитывать и общие характеристики, и индивидуальные", - сказал секретарь СБ РФ.