Москва передаст опыт модернизации ЖКХ и газового оборудования другим регионам

19.07.19 12:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 июля. Interfax-Russia.ru - Российская столица поделится опытом модернизации коммунального хозяйства и создания эффективной системы контроля в эксплуатации многоквартирных домов, включая газовое оборудование, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве газифицировано порядка 2 млн квартир. Задача города - обеспечить высокую степень надежности и безопасности газоснабжения", - говорится в обращении Собянина к участникам проходящего в Москве Всероссийского совещания по вопросам безопасности эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.

В приветствии мэра Москвы, которое зачитал участникам совещания его заместитель по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отмечается, что в городе реконструируются газовые сети и газораспределительные пункты, активно внедряются цифровые технологии, позволяющие контролировать все процессы из единой диспетчерской ресурсоснабжающей организации - АО "Мосгаз".

Оценку опыта Москвы в вопросах безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах дал заместитель главы Минстроя России Максим Егоров.

"Главное - что коллеги работают слаженно, одна единая команда", - сказал Егоров на совещании, оценивая работу АО "Мосгаз".

Заместитель мэра Москвы Бирюков в свою очередь напомнил, что "Мосгаз" впервые в системе городского хозяйства создал аварийно-спасательные формирования. Ежедневно в городе дежурят 20 бригад, 54 единицы спецтехники и 119 человек.

Всероссийское совещание, посвященное безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах, проводится на базе АО "Мосгаз". В нем принимают участие представители 70 регионов страны.

По данным на 1 января 2019 года, в зоне обслуживания АО "Мосгаз" находилось более 24 тыс. газифицированных жилых домов.

В Москве на начало года было газифицировано более 1,8 млн квартир, в которых установлено 1 млн 810 тыс. газовых плит, около 126 тыс. проточных газовых водонагревателей и более 6 тыс. емкостных водонагревателей для отопления.