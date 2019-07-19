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24 за 24: США хотят ввести санкции против ФСБ за арест украинских моряков
   
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Клинцевич назвал бессмысленными новые санкции США против сотрудников ФСБ

© РИА Новости. Максим Блинов
19 июля. Interfax-Russia.ru - Американский законопроект о санкциях в отношении сотрудников ФСБ РФ за арест украинских моряков не имеет смысла и может осложнить взаимодействие спецслужб России и США, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"На мой взгляд, члены американской палаты представителей уже давно должны были понять, что введение подобных санкций абсолютно бессмысленно: любые провокации против нашей страны, - а инцидент в Керченском проливе к ним следует отнести без всяких сомнений - пресекались и будут пресекаться впредь самым жестким образом, несмотря ни на какие санкции", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Однако в данном случае речь идет ещё и об "очевидной вредности" предлагаемых конгрессменами мер, считает сенатор.

"Законопроект, если он будет принят, может осложнить взаимодействие спецслужб России и США, в том числе и в борьбе с международным терроризмом. Не думаю, что это отвечало бы интересам США", - отметил Клинцевич.

Группа членов Палаты представителей Конгресса США внесла на рассмотрение новый законопроект, предполагающий введение санкций против 24 сотрудников ФСБ РФ в связи с арестом в России украинских моряков.

В заявлении авторов законопроекта - демократов Марси Каптур и Майкла Куигли, республиканцев Энди Харриса и Брайана Фитцпатрика - говорится, что "США продолжают решительно осуждать опасное нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков".

"Этот инцидент является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка", - отметили законодатели.

В мае США в координации с ЕС и Канадой уже ввели в связи с арестом украинцев санкции против шести граждан России, включая двух сотрудников ФСБ, а также нескольких российских компаний.

Лефортовский суд Москвы в среду текущей недели продлил срок содержания под стражей всех 24 украинских моряков.

Согласно официальным заявлениям российской стороны, в ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ в Черном море при попытке пройти в Азовское море через Керченский пролив. Они были задержаны, а экипажи судов арестованы. Против них возбуждено уголовное дело.

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