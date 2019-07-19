Москва готова к зиме на 70%, сообщили в мэрии

19.07.19 12:39

© РИА Новости. Евгений Самарин

19 июля. Interfax-Russia.ru - Подготовка столицы к отопительному сезону 2019-2020 гг. идет по графику, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в пятницу.

"Мы практически не отстали от графика. Еще до пуска тепла два с половиной месяца, а мы уже вышли на уровень примерно 70% готовности всех систем - и большой энергетики, и потребителей, и социальной сферы", - сказал Бирюков заместителю главы Минстроя РФ Максиму Егорову.

Заместитель мэра Москвы Бирюков и замглавы Минстроя Егоров принимали участие в проходящем в столице всероссийском совещании, посвященном безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.

Работы по подготовке к новому отопительному сезону в Москве начались 15 апреля, а 13 мая теплоснабжающие компании начали гидравлические температурные испытания тепловых сетей.

На время испытаний у московских потребителей временно отключается горячее водоснабжение на период не более 10 дней.

К зимнему периоду Москва должна подготовить свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч многоквартирных домов.

Ранее заместитель мэра Бирюков заявил, что жилой фонд и соцучреждения Москвы будут готовы к приему теплоносителя к 1 сентября.

По его информации, подготовка других объектов (промышленности, строительства, транспорта, торговли и сферы услуг, административных зданий) к зиме завершится к 15 сентября.