Крыши домов в Петербурге закроют для туристов

19.07.19 13:06

© РИА Новости. Алексей Даничев

19 июля. Interfax-Russia.ru - Туристы, гуляющие по крышам Санкт-Петербурга, подвергают опасности себя и местных жителей, заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"Для нас большая проблема - развитие "туризма по крышам". Частные организации, физические лица организовывают группы туристов и водят по крышам. Прежде всего, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки", - сказал Беглов на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александром Гуцаном.

Врио губернатора заявил, что также опасен свободный доступ к инженерным коммуникациям домов.

"Сколько замков не навешивай - спиливают болгаркой, все равно ходят (...) Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения", - отметил Беглов.