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19.07.19 13:13

Свинокомплексы Нижегородской области выкупают свиней у населения из-за опасности АЧС

© РИА Новости. Александр Кондратюк
19 июля. Interfax-Russia.ru - Два свинокомплекса норвежской Russia Baltic Pork Invest AS (RBPI) в Нижегородской области в связи с близостью очагов АЧС начали оплачивать забой свиней у населения на прилегающей к объектам территории с целью предотвратить возможность заражения.

Представитель ООО "ННПП" (свинокомплекс RBPI в Вадском районе Нижегородской области) сообщил "Интерфаксу", что компания за счет собственных средств начала выкуп живых свиней в личных подсобных хозяйствах в 10-километровой зоне вокруг свинокомплекса. Компания оплачивает по 150 рублей за 1 кг живого веса по факту забоя, при этом мясо остается у хозяев.

Рекомендации о выкупе дало управление Россельхознадзора по региону в связи со вспышкой АЧС в Вадском районе, при этом специалисты рекомендовал выкуп в 5-километровой зоне, но ННПП приняло решение расширить эту зону.

По словам представителя компании, аналогичные мероприятия по выкупу проводятся в 10-километровой зоне вокруг ООО "ННПП-2" (также объект RBPI) в Большемурашкинском районе. В этом районе не зафиксировано очагов АЧС, однако они есть в соседних районах.

В компании рассчитывают, что эти меры позволят сократить распространение АЧС на территории Нижегородской области.

Представитель компании также сообщил, что свинокомплексы RBPI являются закрытыми объектами, транспорт не заезжает на территорию, персонал всегда проходит обязательную обработку перед посещением комплекса, территория обрабатывается от насекомых и грызунов. Усиление мер химбезопасности заключается в увеличении концентрации дезинфицирующих средств. Также введен запрет на посещение свинокомплекса посторонними людьми, планируется переход на вахтовый метод работы сотрудников, когда одна смена работает, например, 2 недели, не выходя с территории.

Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, на территории ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных) в Арзамасском и Дальнеконстантиновском муниципальных районах Нижегородской области 1 июля были обнаружены трупы двух кабанов с признаками заболевания, по результатам лабораторных исследований был выявлен генетический материал вируса АЧС. Со 2 июля до особого распоряжения на территории этих двух районов установлен карантин по АЧС, инфицированным объектом определена территория ИК "Универсал-Финансы-НН".

Вирус АЧС также был выявлен в пробах добытого 12 июля кабана в Вадском районе Нижегородской области (соседний с Арзамасским и Дальнеконстантиновским районами - ИФ). Карантин на территории этого района введен с 15 июля.

На сайте управление Россельхознадзора сообщается, что, по данным на 17 июля, изъято 175 голов диких кабанов, из них обнаружены павшими 61 животное, 114 голов добыты спецбригадами охотников.

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