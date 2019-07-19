Facebook удалил картинку со свастикой на гербе РФ

19.07.19 13:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 июля. Interfax-Russia.ru - Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора в соответствии с законом об оскорблении госсимволов в интернете удалила изображение свастики на гербе России, сообщили в пресс-службе ведомства.

"После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России. Таким образом компания исполнила требование Генпрокуратуры РФ. Соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Накануне в Роскомнадзоре сообщили об удалении администрацией сервиса микроблогов Twitter сообщения с нецензурной бранью в адрес россиян, на которую обратили внимание в Генпрокуратуре.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. В случае обнаружение такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.