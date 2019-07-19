Военный суд оставил в СИЗО фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

19.07.19 13:22

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 июля. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд (МОВС) признал законным продление срока ареста сотрудника одного из управлений налоговой службы Дмитрия Чиквина, обвиняемого по делу о разбое, совершённом сотрудниками ФСБ, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление гарнизонного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

В ходе заседания выяснилось, что Чиквин работал в территориальной налоговой инспекции. Таким образом, на данный момент он является единственным фигурантом дела, не связанным с ФСБ РФ.

Защита Чиквина просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в три миллиона рублей.

Адвокаты просили суд отменить решение предыдущей инстанции, так как в деле "отсутствуют данные об обоснованности подозрений" в его отношении.

"В материалах дела имеются фотографии микроавтобуса, который, как указано, с частью бойцов (ФСБ- ИФ) убывает к зданию КБ "Металлург" (место, где было совершено преступление-ИФ). Из материалов дела видно, что Чиквин находился в совсем другой машине - белом Mercedes, и есть ряд фото это подтверждающих", - сказал адвокат.

По его данным, Чиквин находился на той же улице, где произошло преступление, однако у другого дома.

"Кроме того, в материалах дела имеются две явки с повинной, написанные сотрудниками ФСБ, которые не указывают на нашего подзащитного как на лицо непосредственно участвовавшее в преступлении",- подчеркнул он.

5 июля гарнизонный суд арестовал до августа сотрудников ФСБ Власова, Урусова, Оболенского и Карелина, а также проходящего по делу Чиквина. Еще двум - Маргиеву и Капышкину - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, сотрудники ФСБ разбойным путём совершили хищение не менее 136 млн. рублей у предпринимателя Александра Юмаранова. Юмаранов обратился в органы внутренних дел, которые, установив предполагаемых преступников, передали материалы военному следствию.

Двое из задержанных - Артур Власов и Хетаг Маргиев признали вину и написали явки с повинной. Ещё двое фигурантов признают вину частично.

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил "Интерфаксу", что среди обвиняемых три человека из спецподразделения "Альфа" и один из "Вымпела".

Всем фигурантам дела вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данным источников агентства, один из фигурантов раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок. "Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", - рассказал собеседник агентства.

Затем, по его данным, коллеги из СЭБ привлекли к делу спецназовцев.

О незаконной деятельности стало известно руководству службы, которое дало ход расследованию в отношении сотрудников спецслужбы.

Позднее стало известно, что число фигурантов данного дела достигло 15 человек.