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19.07.19 13:22
Военный суд оставил в СИЗО фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
"Постановление гарнизонного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.
В ходе заседания выяснилось, что Чиквин работал в территориальной налоговой инспекции. Таким образом, на данный момент он является единственным фигурантом дела, не связанным с ФСБ РФ.
Защита Чиквина просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в три миллиона рублей.
Адвокаты просили суд отменить решение предыдущей инстанции, так как в деле "отсутствуют данные об обоснованности подозрений" в его отношении.
"В материалах дела имеются фотографии микроавтобуса, который, как указано, с частью бойцов (ФСБ- ИФ) убывает к зданию КБ "Металлург" (место, где было совершено преступление-ИФ). Из материалов дела видно, что Чиквин находился в совсем другой машине - белом Mercedes, и есть ряд фото это подтверждающих", - сказал адвокат.
По его данным, Чиквин находился на той же улице, где произошло преступление, однако у другого дома.
"Кроме того, в материалах дела имеются две явки с повинной, написанные сотрудниками ФСБ, которые не указывают на нашего подзащитного как на лицо непосредственно участвовавшее в преступлении",- подчеркнул он.
5 июля гарнизонный суд арестовал до августа сотрудников ФСБ Власова, Урусова, Оболенского и Карелина, а также проходящего по делу Чиквина. Еще двум - Маргиеву и Капышкину - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, сотрудники ФСБ разбойным путём совершили хищение не менее 136 млн. рублей у предпринимателя Александра Юмаранова. Юмаранов обратился в органы внутренних дел, которые, установив предполагаемых преступников, передали материалы военному следствию.
Двое из задержанных - Артур Власов и Хетаг Маргиев признали вину и написали явки с повинной. Ещё двое фигурантов признают вину частично.
Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил "Интерфаксу", что среди обвиняемых три человека из спецподразделения "Альфа" и один из "Вымпела".
Всем фигурантам дела вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
По данным источников агентства, один из фигурантов раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок. "Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", - рассказал собеседник агентства.
Затем, по его данным, коллеги из СЭБ привлекли к делу спецназовцев.
О незаконной деятельности стало известно руководству службы, которое дало ход расследованию в отношении сотрудников спецслужбы.
Позднее стало известно, что число фигурантов данного дела достигло 15 человек.
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