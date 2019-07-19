Катком по искусству: в Екатеринбурге начали закатывать в асфальт работу известного художника
  
24 за 24: США хотят ввести санкции против ФСБ за арест украинских моряков
   
Новый дом: пострадавшие от паводка в Приангарье стали получать жилищные сертификаты
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
19.07.19 13:22

Военный суд оставил в СИЗО фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ

© РИА Новости. Максим Богодвид
19 июля. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд (МОВС) признал законным продление срока ареста сотрудника одного из управлений налоговой службы Дмитрия Чиквина, обвиняемого по делу о разбое, совершённом сотрудниками ФСБ, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление гарнизонного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

В ходе заседания выяснилось, что Чиквин работал в территориальной налоговой инспекции. Таким образом, на данный момент он является единственным фигурантом дела, не связанным с ФСБ РФ.

Защита Чиквина просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в три миллиона рублей.

Адвокаты просили суд отменить решение предыдущей инстанции, так как в деле "отсутствуют данные об обоснованности подозрений" в его отношении.

"В материалах дела имеются фотографии микроавтобуса, который, как указано, с частью бойцов (ФСБ- ИФ) убывает к зданию КБ "Металлург" (место, где было совершено преступление-ИФ). Из материалов дела видно, что Чиквин находился в совсем другой машине - белом Mercedes, и есть ряд фото это подтверждающих", - сказал адвокат.

По его данным, Чиквин находился на той же улице, где произошло преступление, однако у другого дома.

"Кроме того, в материалах дела имеются две явки с повинной, написанные сотрудниками ФСБ, которые не указывают на нашего подзащитного как на лицо непосредственно участвовавшее в преступлении",- подчеркнул он.

5 июля гарнизонный суд арестовал до августа сотрудников ФСБ Власова, Урусова, Оболенского и Карелина, а также проходящего по делу Чиквина. Еще двум - Маргиеву и Капышкину - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, сотрудники ФСБ разбойным путём совершили хищение не менее 136 млн. рублей у предпринимателя Александра Юмаранова. Юмаранов обратился в органы внутренних дел, которые, установив предполагаемых преступников, передали материалы военному следствию.

Двое из задержанных - Артур Власов и Хетаг Маргиев признали вину и написали явки с повинной. Ещё двое фигурантов признают вину частично.

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил "Интерфаксу", что среди обвиняемых три человека из спецподразделения "Альфа" и один из "Вымпела".

Всем фигурантам дела вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данным источников агентства, один из фигурантов раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок. "Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", - рассказал собеседник агентства.

Затем, по его данным, коллеги из СЭБ привлекли к делу спецназовцев.

О незаконной деятельности стало известно руководству службы, которое дало ход расследованию в отношении сотрудников спецслужбы.

Позднее стало известно, что число фигурантов данного дела достигло 15 человек.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.07.19 14:58
"Битва тортов" пройдет в парке Горького в субботу
.
  19.07.19 14:01
Мазурову официально предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
.
  19.07.19 12:39
Москва готова к зиме на 70%, сообщили в мэрии
.
  19.07.19 12:25
Москва передаст опыт модернизации ЖКХ и газового оборудования другим регионам
.
  19.07.19 11:20
Следствие выяснило причину инцидент с самолетом Nordwind в "Шереметьево"
.
  19.07.19 09:02
Инна Чурикова оказалась в реанимации после падения со сцены
.
  19.07.19 08:50
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"
.
  18.07.19 12:21
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
.
  18.07.19 11:19
Кабмин утвердил обновленные правила субсидирования авиарейсов в обход Москвы
.
  18.07.19 10:48
Гомосексуализм родителей может повредить духовному развитию детей, заявили в СПЧ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket