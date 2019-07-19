Путин пообещал подарить радиоуправляемый "Мерседес" мальчику из Иркутской области

19.07.19 13:26

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин в пятницу в пункте временного размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области пообщался с мальчиком Димой и пообещал подарить ему радиоуправляемый "Мерседес".

"Владимир Владимирович, у нас здесь есть Дима. Он очень хотел с вами поговорить. Он очень вас ждал", - обратилась к президенту одна из участниц встречи.

"Дима, что ты хотел меня спросить?" - тут же отреагировал Путин, найдя среди собравшихся мальчика.

Ребенок, смущаясь, сказал, что очень хочет машинку на пульте управления. "Машинку хочешь?" - переспросил президент.

Люди наперебой шепотом начали подсказывать ребенку, чтобы тот подробнее рассказал о своей мечте.

"Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? "Мерседес"? Я постараюсь", - пообещал глава государства.

Пострадавшие обратились к президенту с множеством проблем, в частности, люди жаловались на неразбериху с перечислением средств, на неточность информации о пострадавших домах, интересовались тем, как будет решаться проблема с возмещением утраченной собственности, рассказывали, что до конца не верили, что наводнение будет настолько сильным.

Путин, в свою очередь, интересовался теми сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями. Глава государства поблагодарил собравшихся за то, что они обратили внимание на ряд спорных моментов, и обещал это исправить. С рядом обращений он обещал поработать в индивидуальном порядке, в частности, решить вопрос одной из пострадавших, которая хотела бы получить жилье в Новосибирске, там, где учится ее дочь, а также построить часовню в память о погибших.

Отдельное внимание Путин уделил вопросу гуманитарной помощи. Люди жаловались, что сейчас ее хранить попросту негде, а когда будут построены новые дома, помощь понадобится уже совсем другого рода.

Волонтеры также рассказали главе государства о том, как сами организовали свою работу. "Хотел бы внести предложение организовать волонтерство при ЧС в регионах, чтобы волонтеры были максимально мобильны и приходили в первые часы на помощь. У нас получилось так, что в первые часы не хватило сил", - обратился один из молодых людей к Путину.

Президент согласился, что это можно сделать. "Это можно использовать, но оперативная реакция должна прежде всего идти от государственных органов, это их работа, они должны выполнять свой долг, - отметил при этом он. - А волонтерство - это добровольная работа".

Глава государства, тем не менее, пообещал обсудить предложение с главой МЧС Евгением Зиничевым.