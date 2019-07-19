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19.07.19 13:30

Глава Якутии поручил проверить бюджет Вилюйска после конфликта мэра с журналистами

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
19 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Бюджет Вилюйска проверят после резонансного задержания журналистов, которые пытались получить комментарий у главы города на жалобы жителей о плохом состоянии местных дорог.

"Глава местного самоуправления это, конечно, другая ветвь власти, напрямую нам не подчиняется. Есть четко регламентированный список нарушений, в рамках которых мы можем принимать к ним те или иные меры. В любом случае расходование средств местных бюджетов, которые в основном финансируются за счет дотаций из республиканского бюджета, а бюджет Вилюйского района в основном из этих средств и состоит, конечно же, всегда проверяем. В данном случае, особенно после таких резонансных событий, будет дано соответствующее поручение", - сообщил глава Якутии Айсен Николаев в эфире регионального телеканала "Якутия 24".

Он отметил, что городскому главе Нюргустану Афанасьеву не стоило обращаться в полицию с заявлением о задержании журналистов.

"Задержание журналистов, которые занимались своей профессиональной деятельностью, без абсолютно каких-либо причин, это, на мой взгляд, очень большая глупость со стороны руководителя муниципального образования", - подчеркнул глава Якутии.

По его словам, главную оценку его деятельности должны дать жители Вилюйска, которые его выбрали.

"Это событие - показатель не очень правильного понимания роли главы местного самоуправления. Его стиль работы, на мой взгляд, не очень хороший", - подытожил Николаев.

Как сообщалось ранее, съемочная группа телеканала "Якутия 24" Национальной вещательной компании "Саха", работавшая над сюжетом о состоянии дорог в Вилюйске, была задержана полицией по заявлению городского главы Нюргустана Афанасьева.

Журналисты пытались взять комментарий у мэра, но тот отказался общаться и вытолкнул представителей СМИ из кабинета. Позже они были задержаны полицейскими и дали письменные пояснения в отделении.

Мэр Вилюйска Афанасьев стал известен в республике после того как через суд заставил извиниться директора детского дома Николая Харлампьева за шутку в местном КВН. Харлампьев вышел на сцену в костюме Супермена, используя маску с фотографией мэра. Сначала мэр требовал компенсацию 100 тыс., но потом согласился на публичное извинение.

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