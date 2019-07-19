Путин считает вырубку леса основной причиной наводнения в Иркутской области

19.07.19 13:53

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин опроверг слухи о том, что масштабные паводки в Иркутской области стали следствием взрывных или каких-то иных работ.

"Нет причин, связанных с какими-то работами", - заявил он в беседе с пострадавшими от паводка в Иркутской области.

Одна из участниц рассказала президенту, что несколько лет назад ходили слухи о том, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах. Она добавила, что это могло стать причиной и нынешнего наводнения.

Президент эти слухи опроверг, однако согласился с мнением другой участницы встречи, которая заявила, что паводок был бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса. Согласившись с этим, Путин заверил, что борьба с такими преступлениями будет продолжена.

В Тулуне глава государства пообщался с местными жителями дважды - у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа президента, где собралась большая группа местных жителей.

Президент РФ общался с гражданами примерно полчаса, он успел поговорить с десятками местных жителей, каждый из которых рассказал ему о своей проблеме. Основные жалобы и вопросы Путину касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, работы по оценке размере ущерба, получения компенсационных выплат. Выслушав просьбы, глава государства заметил, что эти темы будут обсуждаться на предстоящем совещании, которое он проведет в Братске.

Говоря о строительстве жилья для пострадавших от наводнения под Иркутском, Путин отметил, что тут важна не только скорость, но и качество.

"Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить, хотя это важно, но качественно построить, чтобы потом не развалился и не промерз насквозь дом", - заявил он на встрече с пострадавшими от паводка. "Поэтому нужно быстрее делать, но и делать качественно, а если то и другое несовместимы, тогда найти какое-то другое решение нужно", - добавил глава государства.

Он также заверил, что власти постараются решить проблему тех жителей области, у которых паводок уничтожил дачные дома.

Кроме того, глава государства пообещал подарить радиоуправляемую машинку самому маленькому участнику встречи - мальчику Диме.

"Владимир Владимирович, у нас здесь есть Дима. Он очень хотел с вами поговорить. Он очень вас ждал", - обратилась к президенту одна из присутствующих.

"Дима, что ты хотел меня спросить?" - тут же отреагировал Путин, найдя среди собравшихся мальчика.

Ребенок, смущаясь, сказал, что очень хочет машинку на пульте управления. "Машинку хочешь?" - переспросил президент.

Люди наперебой шепотом начали подсказывать ребенку, чтобы тот подробнее рассказал о своей мечте.

"Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? "Мерседес"? Я постараюсь", - пообещал глава государства.

Резюмируя итоги встречи, президент подчеркнул, что услышал от жителей города о проблемах с их информированностью, с восстановлением утраченных документов и с получением положенных им средств.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживает 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы.

Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.