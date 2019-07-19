Курский губернатор зарегистрирован кандидатом на выборах главы региона

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19 июля. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала врио губернатора Романа Старовойта в качестве кандидата на предстоящих выборах главы региона, сообщает облизбирком.
"На заседании избирательной комиссии Курской области в пятницу принято решение зарегистрировать кандидата на должность губернатора Курской области Романа Старовойта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все представленные документы кандидата соответствуют требованиям законодательства.
Старовойт стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы губернатора Курской области.
Как сообщалось, на пост губернатора Курской области претендуют пять человек: Старовойт ("Единая Россия"), директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые"), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия").
Список зарегистрированных кандидатов станет известен не позднее 2 августа.
Правом голоса на выборах губернатора Курской области обладают свыше 920 тыс. избирателей. Для голосования 8 сентября будет открыт 1 131 избирательный участок, включая 20 временных.