Катком по искусству: в Екатеринбурге начали закатывать в асфальт работу известного художника
  
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Покрас Лампас восстановит работу, закатанную в асфальт в Екатеринбурге

Фото из соцсетей
19 июля. Interfax-Russia.ru - Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков) готов лично восстановить поврежденную дорожными службами на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге работу, выполненную в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия", сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель фестиваля Константин Рахманов.

"С Покрасом мы уже созвонились, он готов в следующий приезд восстановить (работу - ИФ)", - отметил Рахманов.

По его словам, поврежден небольшой фрагмент арт-объекта. "С учетом того, что его площадь порядка 6 тыс. кв. м, закрасить успели метров 15-20", - добавил организатор фестиваля.

Покрас Лампас в свою очередь поблагодарил всех, кто оперативно отреагировал на попытки коммунальщиков в Екатеринбурге закатать его работу в асфальт.

"Этим утром мою работу на площади в Екатеринбурге несогласованно пытались закатать в гудрон и асфальт коммунальные службы, но все будет восстановлено, а виновные будут найдены. Я рад, что современное искусство все сложнее закатать бульдозером, закатать в асфальт, стереть, уничтожить", - написал художник в своем Instagram.

Он заверил, что работа будет восстановлена. "Огромная благодарность всем, кто поддержал проект, и поддержал его и в этом неприятном инциденте. (...) Вместе со мной восстанавливать площадь будут команда фестиваля и администрация города Екатеринбурга. И каллиграфия, и общая композиция будут приведены в прежний вид", - подчеркнул Покрас Лампас.

Как сообщалось, в пятницу утром дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Покраса Лампаса. Асфальт положить не успели, тем не менее, рисунок оказался поврежден. Дорожные работы на данном участке были остановлены.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал историю с повреждением работы художника возмутительной и заверил, что власти примут меры для восстановления арт-объекта.

Международный фестиваль "Стенограффия" прошел в Екатеринбурге в начале июля. За три дня художники из шести стран создали более 20 новых арт-объектов.

"Стенограффия" проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За десять лет существования мероприятия в городе появилось более 500 арт-объектов.

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