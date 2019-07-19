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19.07.19 14:26
Суд в Махачкале продлил дагестанскому депутату Раджабову арест до 15 ноября
"Советский суд города Махачкалы принял решение о продлении срока ареста Фикрету Раджабову на четыре месяца - до 15 ноября", - сказал собеседник агентства.
23 мая 2019 года в домах депутата народного собрания, бывшего руководителя правового управления Махачкалы Раджабова и других бывших работников администрации города Махачкалы силовики провели обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконных отчуждениях земельных участков.
По данным следствия, Раджабов, управляя правовым отделом администрации города, незаконно оформил на разных людей тысячи земельных участков.
Раджабов с 2007 года является депутатом парламента Дагестана от партии "Единая Россия", возглавляет комитет по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 год - начальник юридического управления администрации Махачкалы. Заслуженный юрист Республики Дагестан.
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