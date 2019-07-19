"Уральские авиалинии" отказались от допусков к рейсам в Минск

19.07.19 14:29

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 июля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" оказалась от допусков к выполнению регулярных рейсов по маршрутам Москва - Минск и Жуковский - Минск, следует из приказа Росавиации.

По допуску из Москвы в Минск компания могла совершать полеты по семь раз в неделю, из подмосковного аэропорта "Жуковский" (в одноименном городе) - 14 раз в неделю.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщили, что отказ от допусков не связан с тарифами в аэропорту Минска или сложностями с аккредитацией. "Никакого противодействия (с белорусской стороны - ИФ) не испытывали", - отметил собеседник агентства.

Сейчас прямые рейсы между Москвой/Жуковским и Белоруссией выполняют три авиакомпании: "Аэрофлот", "ЮТэйр" и "Белавиа". При этом ранее на маршрут претендовали и другие перевозчики, в том числе "Победа". Последняя неоднократно пыталась запустить рейсы из Москвы в Минск, но сначала не могла добиться аккредитации авиационных властей Белоруссии, а затем столкнулась с высокими тарифами обслуживания в аэропорту Минска.

Допуск к рейсам Москва - Минск получала и авиакомпания S7, но так и не открыла их.

Авиарегуляторы РФ и Белоруссии на консультациях в феврале договорились об увеличении частот на линии Москва - Минск до шестидесяти трех в неделю для каждой из сторон.

"Уральские авиалинии" входят в пятерку крупнейших российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 45 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и пять А319). Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.