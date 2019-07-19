Матвиенко посоветовала астраханскому губернатору "перезагрузить работу команды"

19.07.19 14:49

© РИА Новости. Михаил Климентьев

19 июля. Interfax-Russia.ru - Астраханскому губернатору необходимо провести полную перезагрузку работы правительства, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Количество серьезных проблем, которые достались в наследство (врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину - ИФ), впечатляет. Придется произвести полную перезагрузку работы команды. Для этого надо подобрать профессиональную команду", - заявила Матвиенко в пятницу журналистам в Астрахани.

Она отметила, что региону нужны прорывные решения по ряду направлений. Среди актуальных проблем спикер Совета Федерации назвала низкий уровень жизни населения, слабое развитие малого и среднего предпринимательства, а также плохие дороги.

По словам Матвиенко, только 36% дорог в Астраханской области соответствуют нормативам.

"Только 36 процентов дорог в Астраханской области соответствуют нормативам - это безобразие. Я много езжу по городам, есть с чем сравнить, в Астраханской области дороги очень плохие, разметки вообще не существует", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу.

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Астраханской области она раскритиковала муниципальные власти за мусор, обилие рекламы и неухоженность областного центра.

"Астрахань - очень запущенный город. Более неухоженного города я не видела. Это Шанхай 50-х годов, граффити повсюду", - сказала Матвиенко.

Она также возмутилась состоянием фасадов зданий в городе.

При этом Матвиенко отметила, что глава региона имеет четкое представление о том, как решать проблемы области.

Она похвалила Бабушкина за акцент в работе на социальную поддержку населения.

"Очень правильно, что наряду с вопросами газификации, развития экономики, строительства, на первый план Игорь Юрьевич (врио губернатора Астраханской области - ИФ) на первый план поставил социальные вопросы, благополучие граждан, поддержку социально незащищенных слоев населения", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что "социальный пакет Бабушкина" (законопроект, расширяющий льготы населению, внесен главой региона и одобрен думой региона в первом чтении) предусматривает адресный подход.

"Я допросила главу региона о том, есть ли средства на реализацию этого пакета. Они найдены. Все просчитано. В следующем году - более 600 млн рублей", - добавила Матвиенко.

В пятницу в Астрахани проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области под председательством спикера Совета Федерации.