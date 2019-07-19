|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.07.19 14:49
Матвиенко посоветовала астраханскому губернатору "перезагрузить работу команды"
"Количество серьезных проблем, которые достались в наследство (врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину - ИФ), впечатляет. Придется произвести полную перезагрузку работы команды. Для этого надо подобрать профессиональную команду", - заявила Матвиенко в пятницу журналистам в Астрахани.
Она отметила, что региону нужны прорывные решения по ряду направлений. Среди актуальных проблем спикер Совета Федерации назвала низкий уровень жизни населения, слабое развитие малого и среднего предпринимательства, а также плохие дороги.
По словам Матвиенко, только 36% дорог в Астраханской области соответствуют нормативам.
"Только 36 процентов дорог в Астраханской области соответствуют нормативам - это безобразие. Я много езжу по городам, есть с чем сравнить, в Астраханской области дороги очень плохие, разметки вообще не существует", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу.
В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Астраханской области она раскритиковала муниципальные власти за мусор, обилие рекламы и неухоженность областного центра.
"Астрахань - очень запущенный город. Более неухоженного города я не видела. Это Шанхай 50-х годов, граффити повсюду", - сказала Матвиенко.
Она также возмутилась состоянием фасадов зданий в городе.
При этом Матвиенко отметила, что глава региона имеет четкое представление о том, как решать проблемы области.
Она похвалила Бабушкина за акцент в работе на социальную поддержку населения.
"Очень правильно, что наряду с вопросами газификации, развития экономики, строительства, на первый план Игорь Юрьевич (врио губернатора Астраханской области - ИФ) на первый план поставил социальные вопросы, благополучие граждан, поддержку социально незащищенных слоев населения", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что "социальный пакет Бабушкина" (законопроект, расширяющий льготы населению, внесен главой региона и одобрен думой региона в первом чтении) предусматривает адресный подход.
"Я допросила главу региона о том, есть ли средства на реализацию этого пакета. Они найдены. Все просчитано. В следующем году - более 600 млн рублей", - добавила Матвиенко.
В пятницу в Астрахани проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области под председательством спикера Совета Федерации.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket