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19.07.19 14:38
Обезьян в кошачьих переносках пытались контрабандой ввезти на Урал
Оперативники задержали женщину, пытавшуюся ввезти на автомобиле с территории Казахстана двух белоруких гиббонов, двух одноцветных гиббонов и двух яванских макак без документов. Экспертиза установила, что все животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Стоимость животных превышает 3,5 млн рублей.
Обезьяны переданы в зоопарк до выяснения обстоятельств дела, а задержанной за контрабанду особо ценных диких животных грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
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