Катком по искусству: в Екатеринбурге начали закатывать в асфальт работу известного художника
  
24 за 24: США хотят ввести санкции против ФСБ за арест украинских моряков
   
Новый дом: пострадавшие от паводка в Приангарье стали получать жилищные сертификаты
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
19.07.19 14:52

Петербургский горизбирком отменил отказы в регистрации 27 кандидатам в депутаты

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
19 июля. Interfax-Russia.ru - Глава санкт-петербургской городской избирательной комиссии Виктор Миненко по видеосвязи с Центризбиркомом рассказал, что всего по муниципальным выборам поступило 1504 жалобы, из них 300 касаются отказов в регистрации кандидатов.

"Из 300 рассмотрены 84 жалобы, удовлетворены 64", - сообщил он. "27 зарегистрированы решением санкт-петербургской избирательной комиссии. 38 с жесткой установкой повторно рассмотреть документы возвращены в ИКМО (избирательные комиссии муниципальных образований - ИФ), так как доводы ИКМО были признаны несостоятельными и не основаны на законе. 19 жалоб оставлены без удовлетворения", - сказал Миненко.

Зампред ЦИК Николай Булаев обратил внимание, что составленные горизбиркомом административные протоколы в отношении сотрудников ИКМО-нарушителей до сих пор не дошли до суда. "Пока не будут наказаны те, кто нарушал закон, мы не сможем переломить в общественном сознании мнение, что санкт-петербургская комиссия настроена на то, чтобы провести выборы в соответствии с законом. Почему в судах до сих пор не рассмотрен ни один из этих документов? Это дело совести", - подчеркнул Булаев. Он добавил, что ЦИК "обращает особое внимание на то, что происходит на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге".

Ранее ряд оппозиционеров сообщили, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. Кроме того, в ряде муниципальных образований избиркомы назначили выборы, но не уведомили об этом городскую комиссию, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя.

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила правовому управлению комиссии оценить ситуацию в Санкт-Петербурге и не исключала отмену муниципальных выборов. Затем в ЦИК заверили, что необходимости в этом нет, так как большая часть проблем с избиркомами в городе решена.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что сложившаяся ситуация на выборах в муниципалитетах вредит репутации города. По его словам, в Петербурге назрела реформа системы муниципального самоуправления. Инициативу поддержали в ЦИКе. Николай Булаев на заседании комиссии в пятницу заявил, что ЦИК направит законодателям свои рекомендации о том, какие поправки можно внести в законодательство о муниципальных выборах.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.07.19 14:58
"Битва тортов" пройдет в парке Горького в субботу
.
  19.07.19 14:01
Мазурову официально предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
.
  19.07.19 13:22
Военный суд оставил в СИЗО фигуранта дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
.
  19.07.19 12:39
Москва готова к зиме на 70%, сообщили в мэрии
.
  19.07.19 12:25
Москва передаст опыт модернизации ЖКХ и газового оборудования другим регионам
.
  19.07.19 11:20
Следствие выяснило причину инцидент с самолетом Nordwind в "Шереметьево"
.
  19.07.19 09:02
Инна Чурикова оказалась в реанимации после падения со сцены
.
  19.07.19 08:50
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в "Шереметьево"
.
  18.07.19 12:21
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
.
  18.07.19 11:19
Кабмин утвердил обновленные правила субсидирования авиарейсов в обход Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket