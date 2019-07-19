Петербургский горизбирком отменил отказы в регистрации 27 кандидатам в депутаты

19.07.19 14:52

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 июля. Interfax-Russia.ru - Глава санкт-петербургской городской избирательной комиссии Виктор Миненко по видеосвязи с Центризбиркомом рассказал, что всего по муниципальным выборам поступило 1504 жалобы, из них 300 касаются отказов в регистрации кандидатов.

"Из 300 рассмотрены 84 жалобы, удовлетворены 64", - сообщил он. "27 зарегистрированы решением санкт-петербургской избирательной комиссии. 38 с жесткой установкой повторно рассмотреть документы возвращены в ИКМО (избирательные комиссии муниципальных образований - ИФ), так как доводы ИКМО были признаны несостоятельными и не основаны на законе. 19 жалоб оставлены без удовлетворения", - сказал Миненко.

Зампред ЦИК Николай Булаев обратил внимание, что составленные горизбиркомом административные протоколы в отношении сотрудников ИКМО-нарушителей до сих пор не дошли до суда. "Пока не будут наказаны те, кто нарушал закон, мы не сможем переломить в общественном сознании мнение, что санкт-петербургская комиссия настроена на то, чтобы провести выборы в соответствии с законом. Почему в судах до сих пор не рассмотрен ни один из этих документов? Это дело совести", - подчеркнул Булаев. Он добавил, что ЦИК "обращает особое внимание на то, что происходит на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге".

Ранее ряд оппозиционеров сообщили, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. Кроме того, в ряде муниципальных образований избиркомы назначили выборы, но не уведомили об этом городскую комиссию, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя.

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила правовому управлению комиссии оценить ситуацию в Санкт-Петербурге и не исключала отмену муниципальных выборов. Затем в ЦИК заверили, что необходимости в этом нет, так как большая часть проблем с избиркомами в городе решена.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что сложившаяся ситуация на выборах в муниципалитетах вредит репутации города. По его словам, в Петербурге назрела реформа системы муниципального самоуправления. Инициативу поддержали в ЦИКе. Николай Булаев на заседании комиссии в пятницу заявил, что ЦИК направит законодателям свои рекомендации о том, какие поправки можно внести в законодательство о муниципальных выборах.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября.