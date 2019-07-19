"Битва тортов" пройдет в парке Горького в субботу

19.07.19 14:58

© РИА Новости. Александр Алпаткин

19 июля. Interfax-Russia.ru - Москвичи и гости столицы 20 июля смогут принять участие в "битве тортов" в парке Горького, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы в пятницу.

"Каждый участник праздника получит специальный защитный комбинезон, а в качестве "снарядов" будут использоваться непосредственно торты. Победителями станут самые ловкие бойцы, сумевшие увернуться от наибольшего количества бросков, которые и получат призы", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для участия в мероприятии предварительная регистрация не требуется, вход свободный.

Мероприятие будет проходить под диджей-сеты Александра Нуждина на Пушкинской набережной.

Битву приурочили к Международному дню торта.