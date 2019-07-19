"ЕР" поддержит глав Ингушетии, Крыма и КБР на предстоящих выборах

19.07.19 15:27

© РИА Новости. Александр Хитров

19 июля. Interfax-Russia.ru - Партия "Единая Россия" определилась с кандидатурами для выдвижения на выборы глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в пятницу журналистам.

"Безусловно, мы определились с теми кандидатурами, которые будут предложены партией президенту. Там особая модель - они избираются через Законодательное собрание. Поэтому Калиматов (врио главы Ингушетии - ИФ), Аксенов (глава Крыма - ИФ) и Коков (врио главы КБР - ИФ) - все три кандидатуры нами поддержаны", - сказал Турчак.

Он напомнил, что выборы глав в этих трех регионах состоятся осенью. По процедуре, руководители этих республик избираются депутатами местных парламентов из кандидатур, предложенных президентом РФ.