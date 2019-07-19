Генерала ФСБ Ткачева вызвали на беседу в СКР в рамках дела Шестуна

19.07.19 15:31

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

19 июля. Interfax-Russia.ru - Генерал ФСБ Иван Ткачев вызван военными следователями для беседы в рамках проверки заявления бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

"Как ожидается, его опрос состоится на следующей неделе в рамках доследственной проверки, которую проводит Главное военное следственное управление СК РФ по Москве по заявлению Шестуна, в котором он сообщает о коррупции со стороны ряда лиц, в том числе и Ткачева", - сказал "Интерфаксу" адвокат экс-чиновника Олег Шляхов.

Как ранее сообщали представители Шестуна, он обратился в ГВСУ СК РФ с заявлением о преступлениях, совершенных должностными лицами ФСБ. В частности, речь идет о вымогательстве у него взяток генералом Ткачевым.

По словам Шляхова, в заявлении Шестуна "содержались конкретные факты - имена, места, суммы".

Шестун обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

Как сообщалось, по версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому уголовному делу признана администрация Серпуховского округа.

Кроме того, следствие полагает, что глава департаментов спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.

В настоящее время расследование дела завершено.