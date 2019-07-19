Суд продлил на месяц арест вице-губернатора Ростовской области Сидаша

19.07.19 15:33

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 июля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд продлил арест обвиняемому в превышении полномочий заместителю губернатора региона по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергею Сидашу, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Срок содержания под стражей продлен до 20 августа включительно", - сказал собеседник агентства.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Сидаша до 19 июля по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Сидаш был задержан в Ростове-на-Дону в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Дело в отношении Безуглова было возбуждено в конце марта по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), он арестован. Вместе с ним по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Подсудимые подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую они присвоили.

Безуглов ушел в отставку с поста министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая 2018 года. Он занимал эту должность с декабря 2014 года.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш является заместителем главы региона.