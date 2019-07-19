Путин потребовал запретить строительство жилья в зонах подтоплений

19.07.19 15:53

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин потребовал от федеральных и региональных властей ускорить работу по нормативному оформлению запрета на строительство жилья в зонах, подверженных подтоплениям.

"С паводками, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, мы, к сожалению, сталкиваемся регулярно", - сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

В связи с этим Путин напомнил, что ранее он уже поручал обследовать русла рек, состояние гидротехнических сооружений на территориях со сложной паводковой обстановкой.

"Такой мониторинг должен вестись постоянно. Это позволит снизить риски подобных бедствий и людей вовремя предупреждать", - сказал он.

Кроме того, продолжил президент, он поручал установить законодательный запрет на строительство жилья в зонах, подверженных подтоплениям.

По его словам, в Земельный кодекс соответствующие изменения внесены, а подзаконные акты до сих пор не приняты, и соответствующие нормы на практике не действуют.

"Я прошу правительство быстрее завершить формирование правовой базы в этой сфере, а регионы - ускорить работу по определению границ таких территорий и их внесению в документы территориального планирования. Надеюсь, что коллеги в регионах меня сегодня услышат", - сказал президент.

Путин также поддержал предложение вице-премьера Виталия Мутко подготовить план расселения граждан из пострадавших районов с определением ответственных за эту работу.

"Нужно подготовить его таким образом, чтобы он выглядел пообъектно и с ответственными за каждую группу этих объектов", - сказал президент.

Он выразил надежду, что состоявшееся в пятницу совещание, несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются власти при ликвидации последствий наводнения, позволит справиться с этой ситуацией.