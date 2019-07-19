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Режим электронной визы вводится с 1 октября в Петербурге и Ленинградской области - указ

© РИА Новости. Илья Питалев
19 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, с 1 октября 2019 года въезд и выезд из РФ иностранных граждан через пункты пропуска, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, "может осуществляться на основе обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов".

Электронная виза будет выдаваться на основании решения МИД РФ по заявлению иностранного гражданина, заполненному на сайте министерства не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток.

Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.

Правительству РФ поручено до 1 октября текущего года утвердить перечни иностранных государств, граждане которых могут осуществлять въезд в РФ и выезд из РФ через пункты пропуска на основании электронных виз, и обеспечить информирование этих иностранных государств.

"Определить до 1 октября 2019 года пункты пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в РФ на основании электронных виз", - говорится в еще одном поручении правительству.

Накануне Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым сообщил, что режим электронной визы на территории города и Ленинградской области будет введен в ближайшее время. С соответствующей просьбой ранее к президенту обратился Беглов.

В марте 2017 года Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза на Дальнем Востоке действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств.

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